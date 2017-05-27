Прикордонники затримали диверсанта-розвідника з "ДНР" на пункті пропуску

Ще один бойовик терористів, якому набридло воювати за "ДНР", вирішив потрапити на підконтрольну Україні територію. Де і був затриманий прикордонниками.

Затримали його співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками УСБУ в Донецькій області на під’їзді до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутове". Під час обшуку у громадянина України серед особистих речей виявили військовий квиток так званої "ДНР" та довідку про участь в бойових діях на боці терористів, йдеться в повідомленні ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що чоловік з 2014 по 2016 роки проходив службу в одному з підрозділів незаконних збройних формувань на неконтрольованої території. Громадянин неодноразово приймав участь в бойових діях та здійснював бойові виходи з метою ведення диверсійно-розвідувальної роботи.

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З його слів, у 2016 році звільнився з лав НЗФ так званої "ДНР" за власним бажанням.