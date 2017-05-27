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Прикордонники затримали диверсанта-розвідника з "ДНР" на пункті пропуску

11:36, сьогодні 406 Читать новость на русском
Затриманий бойовик два роки воював проти України
Затриманий бойовик два роки воював проти України

Ще один бойовик терористів, якому набридло воювати за "ДНР", вирішив потрапити на підконтрольну Україні територію. Де і був затриманий прикордонниками.

Затримали його співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками УСБУ в Донецькій області на під’їзді до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутове". Під час обшуку у громадянина України серед особистих речей виявили військовий квиток так званої "ДНР" та довідку про участь в бойових діях на боці терористів, йдеться в повідомленні ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що чоловік з 2014 по 2016 роки проходив службу в одному з підрозділів незаконних збройних формувань на неконтрольованої території. Громадянин неодноразово приймав участь в бойових діях та здійснював бойові виходи з метою ведення диверсійно-розвідувальної роботи.

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З його слів, у 2016 році звільнився з лав НЗФ так званої "ДНР" за власним бажанням.

Теги: Україна Війна на Донбасі Держприкордонслужба СБУ
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