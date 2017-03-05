Прикордонники затримали пакистанця та українця, яких розшукував Інтерпол

Прикордонники затримали 2 людей і 3 автомобілі, які значилися в розшуку Інтерполу.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. Одним із затриманих виявився громадянин Пакистану, його затримали в аеропорту "Бориспіль".

Під час перевірки пасажирів рейсу, який прибув із Стамбула, на одного з чоловіків спрацювала база даних Інтерполу. Співробітники Держприкордонслужби відразу ж затримали зазначену особу та поінформували представників Національної поліції. В ході встановлення обставин було встановлено, що іноземець розшукується за шахрайство,

– йдеться в повідомленні.

Інший затриманий – громадянин України, якого зупинили в пункті пропуску "Могилів-Подільський". Також повідомляється, що на Західній Україні прикордонники виявили 3 автомобілі, які числилися як викрадені.

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Також за минулу добу прикордонники Луцького, Мостиського та Мукачівського загонів виявили в пунктах пропуску 3 автомобілі іноземної реєстрації, які, за даними Інтерполу, перебували у розшуку як викрадені,

– повідомило ДПС України.