Прикордонники затримали велику контрабанду кругляка

29 вагонів лісу-кругляка затримали прикордонники на міжнародному пункті пропуску "Кучурган".

Контрабанда прямувала до Румунії. В супровідних документах кругляк оформили як паливну деревину. Однак, насправді, це якісне дерево, з якого можна будувати чи виготовляти меблі.

Перевозили кругляк з київської фірми.

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Нагадаємо, в Україні вже більше року діє мораторій на експорт лісу-кругляка. Але під тиском ЄС Кабмін збирався зняти заборону на експорт деревини вже у вересні-жовтні 2016 року, після чого Україною прокотилися протести проти скасування мораторію.