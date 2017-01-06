Приміський транспорт в Києві дорожчає через підвищення мінімалки

Проїзд у приміській маршрутці сполученням Васильків – Київ подорожчає вже з 10 січня 2017 року.

Зокрема, проїзд подорожчає на 3 гривні і буде коштувати 20 гривень. Серед причин збільшення вартості проїзду – вказують збільшення мінімальної заробітної плати. Відповідне фото опублікував у Fаcebook один із пасажирів. "У зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та інших чинників та показників повідомляємо, що вартість проїзду по маршруту буде збільшено", – йдеться в оголошенні. Читайте також: Як курсуватиме транспорт в Києві на свята: з'явився розклад

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