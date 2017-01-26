Принесу драбину такої ж висоти, – мексиканці відреагували на будівництво стіни на кордоні з США

Мексика обурена заявами Дональда Трампа про стіну на кордоні із Сполученими Штатами.

Президент Енріке Ньєте засудив розпорядження голови Білого Дому про початок інженерних робіт на кордоні. Він також заявив, що Мексика не платитиме за зведення споруди.

Самі мексиканці кажуть, що ніякі мури Трампа їх зупинити не зможуть.

Навіть якщо вони збудують стіну, я перелізу через неї. Я принесу драбину такої ж висоти, або якісь палиці - будь-що. Але я зроблю це - я перескочу на іншу сторону,

– розповів депортований мексиканський мігрант Хосе Де Єсус Рамірес

Нагадаємо, 25 січня Трамп офіційно затвердив зведення стіни на кордоні з Мексикою.