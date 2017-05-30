Принц Вільям прикрасив обкладинку модного глянцю та розповів, за ким він сумує

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Британський принц Вільям в інтерв’ю для модного видання розповів, як йому важлива стабільність в сім’ї та як він досі сумує за втратою своєї матері принцеси Діани.
Принц Вільям прикрасив липневу обкладинку британського глянцю GQ.
В інтерв’ю принц розповів про те, як йому досі болить передчасна смерть його матері, принцеси Діани. Йому знадобилося майже 20 років, щоб пережити гірку втрату. Зі слів Вільяма, коли Діана загинула, його горе було гострішим, ніж це буває в більшості людей, адже його маму та її історію знали всі.
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Я би хотів, щоби вона давала мені поради, дуже хотів би, щоби вона познайомилася з Кетрін, щоби бачила, як ростуть наші діти. Мені сумно, що вона цього не зможе, що вони ніколи її не знатимуть,
– поділився принц.
Та однією з найважливіших речей для своєї сім'ї Вільям вважає стабільність.
"Я би не зміг виконувати мою роботу, якби в моїй родині не було стабільності. Стабільність удома дуже важлива для мене. Я хочу ростити моїх дітей у щасливому, стабільному, безпечному світі, і це для нас обох, як для батьків, дуже важливо", – підкреслив Вільям.