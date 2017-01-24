Припиніть вбивати українців! – Порошенко різко відповів російським журналістам

Президент України Петро Порошенко в доволі агресивній формі відмовився спілкуватись з представниками російських ЗМІ.

Під час відвідування парламенту Фінляндії до Порошенка підійшли журналісти одного з російських телеканалів з проханням відповісти на їхні запитання.

Проте президент відповів на таке їхнє прохання лише однією фразою: "Перестаньте вбивати українців і звільніть територію!"

Коли ж журналіст таки спробував поставити своє питання українському президентові, той категорично сказав, що не буде давати інтерв'ю російським ЗМІ, поки Росія чинить окупацію українських територій.

Нагадаємо, вперше за 11 років президент України здійснює офіційний візит до Фінляндії.

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