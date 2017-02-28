Природні дива України, які точно треба відвідати: казкові фото

Для того, аби побачити щось неймовірне, не обов’язково їхати кудись далеко. Багато природніх чудес розташувались прямо у нас перед носом.

Ось список фантастичних природних див, які варто додати у свій туристичний маршрут.

Водоспад Білі камені

Цей мальовничий водоспад розташований на Дніпропетровщині. Вперше про нього згадують у 1932 році, коли було створено Карачунівське водосховище.

Висота потоку становить 12 метрів.

Бакота

Це затоплене село на Хмельниччині ще називають "українською Атлантидою", адже колись на місці величезного озера жили люди.

Там зовсім інший клімат та неймовірні краєвиди, які просто дихають загадками.

Українська Венеція

На півдні Одещини знаходиться невелике містечко Вилкове, яке стоїть просто в дельті Дунаю. Його стара частина розташована на воді, тому як і в оригінальній Венеції, одесити пересуваються каналами на моторних човнах чи гондолах.

Єдиний діючий вулкан України

Це геологічне чудо знаходиться на Закарпатті в селі Старуня. Понад століття тому там почали розробляти нафтові та озокеритні родовища. Тепер же ґрунтові води, які насичені киснем, проникають глибоко в землю, окисляються і викликають приплив енергії, який і живить вулкан.

Острів Джарилгач

Найбільший безлюдний острів Європи знаходиться в Україні всього в годині від материка. Однак він ніби створений для Робінзона Крузо.

Там є кришталеве джерело та навколо острова водиться багато риби.

Озеро Берестувате

Одне із найнезвичніших та найзагадковіших місць України знаходиться на Кіровоградщині.

Вражає озеро тим, що на території болота зосереджені сфагнові мохи, хвощі, папороті та різноманітні рослини, які характерні для Полісся, але аж ніяк для центральної України.

Медобори

Це частина єдиного у світі гірського кряжу, який утворений за допомогою живих організмів – коралових поліпів. З цього місця відкриваються неймовірні пейзажі.

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Свою назву Медобори отримали завдяки великій кількості медових рослин, які ростуть на Товтрах.

Кояське озеро

Це лиманне солене озеро – рожевого кольору. Це тому, що у воді багато одноклітинних водоростей, які містять у своєму складі червоний пігмент.

Кояське озеро вважають найсолонішим в Криму, а у 2013 році авторитетне видання pacsafe.com внесло водойму до списку найкрасивіших у світі.