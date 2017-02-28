22:14
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля
21:21, сьогодні
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, сьогодні
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Підсумковий випуск новин за 20:00: Бойовики планують націоналізувати українські шахти
Випуск новин
21:51, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Природні дива України, які точно треба відвідати: казкові фото

21:02, сьогодні 543 Читать новость на русском
Природні дива України
Природні дива України / anashkevitch.mirtesen.ru

Для того, аби побачити щось неймовірне, не обов’язково їхати кудись далеко. Багато природніх чудес розташувались прямо у нас перед носом.

Ось список фантастичних природних див, які варто додати у свій туристичний маршрут.

Водоспад Білі камені

Цей мальовничий водоспад розташований на Дніпропетровщині. Вперше про нього згадують у 1932 році, коли було створено Карачунівське водосховище.

Висота потоку становить 12 метрів.

Бакота

Це затоплене село на Хмельниччині ще називають "українською Атлантидою", адже колись на місці величезного озера жили люди.

Там зовсім інший клімат та неймовірні краєвиди, які просто дихають загадками.

Українська Венеція

На півдні Одещини знаходиться невелике містечко Вилкове, яке стоїть просто в дельті Дунаю. Його стара частина розташована на воді, тому як і в оригінальній Венеції, одесити пересуваються каналами на моторних човнах чи гондолах.

Єдиний діючий вулкан України

Це геологічне чудо знаходиться на Закарпатті в селі Старуня. Понад століття тому там почали розробляти нафтові та озокеритні родовища. Тепер же ґрунтові води, які насичені киснем, проникають глибоко в землю, окисляються і викликають приплив енергії, який і живить вулкан.

Острів Джарилгач

Найбільший безлюдний острів Європи знаходиться в Україні всього в годині від материка. Однак він ніби створений для Робінзона Крузо.

Там є кришталеве джерело та навколо острова водиться багато риби.

Озеро Берестувате

Одне із найнезвичніших та найзагадковіших місць України знаходиться на Кіровоградщині.

Вражає озеро тим, що на території болота зосереджені сфагнові мохи, хвощі, папороті та різноманітні рослини, які характерні для Полісся, але аж ніяк для центральної України.

Медобори

Це частина єдиного у світі гірського кряжу, який утворений за допомогою живих організмів – коралових поліпів. З цього місця відкриваються неймовірні пейзажі.

Читайте також: 5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними

Свою назву Медобори отримали завдяки великій кількості медових рослин, які ростуть на Товтрах.

Кояське озеро

Це лиманне солене озеро – рожевого кольору. Це тому, що у воді багато одноклітинних водоростей, які містять у своєму складі червоний пігмент.

Кояське озеро вважають найсолонішим в Криму, а у 2013 році авторитетне видання pacsafe.com внесло водойму до списку найкрасивіших у світі.

Теги: Україна LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
сьогодні, 21:00 Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
Анна Косинська 605
Плани на березень: куди піти?
сьогодні, 20:03 Плани на березень: куди піти?
135
Піти не можна залишитись: про доцільність і наслідки можливого звільнення Валерії Гонтаревої
сьогодні, 19:01 Піти не можна залишитись: про доцільність і наслідки можливого звільнення Валерії Гонтаревої
Інна Жолобович 1404
Хто вони – українці-заробітчани (Інфографіка)
сьогодні, 18:02 Хто вони – українці-заробітчани (Інфографіка)
2224
Не все те сайт
сьогодні, 17:02 Не все те сайт "24", що намагається ним прикидатись
Євгенія Мазур 1399
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук