Притула придбав зброю для українських снайперів

Український телеведучий і волонтер Сергій Притула передав українським військовим снайперську гвинтівку.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook.

"199-ому центру підготовки снайперів ВДВ. З любов'ю від вдячних українців!", – написав Притула.

Зазначимо, що волонтери придбали снайперську гвинтівку Mannlicher (Манліхер) SSG та оптику для зброї. Загальна вартість спорядження складає 6500 дол.

Окрім того, для українських бійців придбали 400 боєкомплектів загальною вартістю 12 тис. грн.

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