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Притула розповів, чому молодь не ходить до церкви

07:58, сьогодні 611 Читать новость на русском
Шоумен Сергій Притула
Шоумен Сергій Притула / e-motion.tochka.net

За словами шоумена Сергія Притули, приходиш в церкву до сповіді, а замість цього потрапляєш на "кастинг правильності перебування у храмі".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Притула додав, що тиждень тому був на сповіді і отримав там багато "порад" від парафіян церкви.

"Не встиг зайти до церкви, як одразу отримав від доброї парафіянки пораду, яку ікону потрібно піти поцілувати. "Тут же!" (с) Лесь П.
Подякував за пораду. Після сповіді, став в чергу до причастя. Попереду мене людей 20. Стою, щось своє думаю, хор слухаю. Підходить жінка, років +/- 40: "Складіть руки на грудях"! Подякував за увагу", – пише шоумен.

Та на цьому не закінчилось, і поки Сергій потрапив після сповіді до причастя, ще встиг отримав низку своєрідних порад.

Після причастя вирішив не стояти в гурті людей, які вишикувались за проскурками, а відійти вглиб церкви, щоб там дочекатись, коли треба буде піти "під чашу". Ступив два кроки, якась бабця ловить за руку: "Кууууди?!!! А під чашу?!"
– йдеться у дописі.

За словами відомого ведучого, у свої 35-ть він у церкві був наймолодшим. Людей віком від 15 до 25 років не було взагалі. На його думку, така ситуація з відсутністю молоді у церкві через "місцевих порадниць".

"Подумав про те, що саме завдяки ось таким "порадницям" наша молодь йде куди завгодно: в іншу віру, в атеїсти, в секти і так далі, тільки не в церкву. Бо ти йдеш до Бога, а потрапляєш на "кастинг правильності перебування в храмі". Так нагнівався, що треба знову йти сповідатись", – додав Притула.

Теги: Україна Сергій Притула релігія LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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