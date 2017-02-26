Притула розповів про свої плани на Євробачення-2017

Ведучий національного відбору Сергій Притула заявив, що не буде вести основне шоу "Євробачення-2017", яке відбудеться у травні.

Про це шоу-мен повідомив на прес-конференції після прямого ефіру, передають Українські Новини.

Ні, я не буду ведучим основного пісенного конкурсу "Євробачення-2017". Мені це не потрібно,

– пояснив Притула.

До того ж, шоу-мен не подавав свою заявку та не входить до десятки ведучих, які зараз розглядаються оргкомітетом конкурсу.

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Нагадаємо, 25 лютого, відбувся фінал національного відбору Євробачення. В ньому змагалося шість виконавців, проте кращими виявилися O.Torvald.



Виступи усіх фіналістів можна переглянути тут.