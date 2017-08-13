Притула: За стосунки з Дорном і Скрипкою з різних флангів мене назвали мудаком

Відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула переконує, що вміє знаходити спільну мову з людьми різних поглядів, відтак йому часто дістається, коли хтось з них потрапляє у скандал.

Про це він розповів у авторському проекті Анатолія Анатоліча "Зе Интервьюер".

"Я не буду зараз говорити нічого, тому що будь-яке сказане мною слово може дуже погано обернутися для двох учасників цієї віртуальної історії. Свого часу я сказав те, що вважав за необхідне, потім Іван сказав те, що вважав за необхідне. А потім Іван сказав те , що не варто було говорити. Навіщо він це сказав – це вже питання до нього ", – прокоментував він скандал з Іваном Дорном.

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На його думку, чоловік трохи заплутався.

"Принаймні, він мені так сказав", – додав ведучий.

Крім того, Притула підкреслив, що завжди вміє знайти спільну мову з людьми, які перебувають катастрофічно на різних полюсах.

"І за мої якісь стосунки з цими людьми мене що з того флангу, що з того флангу вважають дуже нехорошою людиною", – наголошує шоумен.

Як приклади Притула наводить нещодавні історії з Іваном Дорном і Олегом Скрипкою (заяви Скрипки про гето для тих українців, що не можуть вивчити української– "24"), коли йому люди з різних флангів почали писати, "яким він є мудаком".

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"Я не можу між цими людьми розвіватися. Я просто попробую жити своїм життям, мати свої погляди та турувати свій шлях так, щоб навколо мене люди об’єднувалися, а неставати причиною якогось пошуку зради", – зазначає він.

Відтак, відомий телеведучий закликав усіх повимикати гаджети, подивися у небо та зробити щось корисне.

Люди забули, що таке глобально тішитися життю. Люди стали занадто агресивними та перестали вести діалог – на жаль, найбільша проблема в тому, що є дві позиції: моя та неправильна, а третю дуже рідко хто наважується у діалозі один із одним знайти. І це стосується всіх тем: мова, політика, релігія та навіть, чорт забирай, спорт,

– резюмує Притула.