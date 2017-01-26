"Приуныл? Прибухни": як окупований Донецьк повертають в часи СРСР

В окупованому Донецьку продовжують з'являтись кафе з класичним радянським інтер’єром та меню.

Донецький блогер Станіслав Васін опублікував фотографії з кількох таких кафе, пише "Радіо "Свобода".

Найвідоміші заклади у стилі минулого в Донецьку – "Олів’є-80", "Наша родина СРСР" та "Гурман". До слова, лозунгом останнього є фраза "Приуныл? Прибухни".

В інтер'єрі таких кафе використані вирізки зі старих газет, де згадується про Леоніда Леніна та Йосипа Сталіна, стоять їхні погруддя, репродукції портретів. Також можна знайти прапор СРСР та інше.

Слід Радянського Союзу можна знайти і в меню. Зокрема, клієнтам пропонують "медівник з СРСР", лимонад з огірків та горілку "Золото Жигулів".

Блогер додав, що ще до початку бойових дій на Донбасі таких кафе у Донецьку взагалі не було.