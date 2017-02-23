"Приват" впровадив нову систему оплати комуналки: швидко і без черг

"Приватбанк" запустив в Україні технологію миттєвої безконтактної оплати комунальних платежів за допомогою QR-кодів і мобільного додатка Privat24.
Систему оплати комуналки за QR-кодом вже запущено в Полтаві, Маріуполі, Черкасах та Івано-Франківську, повідомляє прес-служба банку.
Така технологія дозволить миттєво оплатити комуналку без черг та комісії, а також виключає помилки в реквізитах. Окрім того, для впровадження цієї системи не потрібно додаткових інвестицій на рівні країни.
Для того, щоб оплатити комуналку за QR-кодом достатньо завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24, перейти в "Мої платежі" > "Новий платіж" та відсканувати QR-код на квитанції,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, оплату також можна здійснити через QR-код у відділеннях Приватбанку за допомогою планшета співробітника відділення.
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