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Приватбанк не поспішає повертати кримчанам депозити

17:22, 18 лютого 329 Читать новость на русском

У 2014 році Приватбанк відмовився повертати кримчанам депозити, мотивуючи це тим, що майно і гроші залишилися на території анексованого півострова.

Чимало кримчан отримали компенсації з російського Фонду захисту вкладників. Але й досі є багато тих, хто чекає на повернення свого депозиту з Приватбанку.

Держава хоч і гарантує недоторканість депозитів, але повертати їх ніхто не квапиться. У Нацбанку зазначають, що отримали низку звернень від кримських вкладників. Утім, від суперечок щодо заморожених депозитів у НБУ відхрещуються.

Гроші мешканцям Криму не повернуть, допоки уряд не виділить на це кошти — така позиція в нового керівництва Приватбанку. Ціна питання — 13 мільярдів гривень, саме стільки активів, за підрахунками фінустанови, вона втратила через анексію Криму.

Тим часом на бік кримчан встають правозахисники — Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулася до керівництва банку із закликом повернути людям депозити.

Читайте також: Російські окупанти затримали громадянина України в Криму

Повну версію програми "Крим.Реалії" дивіться сьогодні о 18:30 на 24 Каналі.

Теги: Анексія Криму Новини Криму гроші Націоналізація ПриватБанку
Джерело: 24 Канал
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