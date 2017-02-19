Приватбанк не поспішає повертати кримчанам депозити

У 2014 році Приватбанк відмовився повертати кримчанам депозити, мотивуючи це тим, що майно і гроші залишилися на території анексованого півострова.

Чимало кримчан отримали компенсації з російського Фонду захисту вкладників. Але й досі є багато тих, хто чекає на повернення свого депозиту з Приватбанку.

Держава хоч і гарантує недоторканість депозитів, але повертати їх ніхто не квапиться. У Нацбанку зазначають, що отримали низку звернень від кримських вкладників. Утім, від суперечок щодо заморожених депозитів у НБУ відхрещуються.

Гроші мешканцям Криму не повернуть, допоки уряд не виділить на це кошти — така позиція в нового керівництва Приватбанку. Ціна питання — 13 мільярдів гривень, саме стільки активів, за підрахунками фінустанови, вона втратила через анексію Криму.

Тим часом на бік кримчан встають правозахисники — Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулася до керівництва банку із закликом повернути людям депозити.

Читайте також: Російські окупанти затримали громадянина України в Криму

Повну версію програми "Крим.Реалії" дивіться сьогодні о 18:30 на 24 Каналі.