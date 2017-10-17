"ПриватБанк" почав розпродаж своїх активів

"ПриватБанк" виставив на аукціон через держпідприємство "СЕТАМ" 17 об'єктів нерухомості на суму 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба OpenMarket.

Зазначається, що всі об'єкти знаходяться в Дніпрі. Аукціон відбудеться 3 листопада з 9:00 до 18:00. Об'єкти продажу - квартири.

"В результаті виграного тендеру планується виставлення ще ряду цікавих об'єктів банку", – зазначив гендиректор "СЕТАМ" Віктор Вишнів.

Читайте також: АМКУ: Держбанкам, у яких немає досвіду, створені спецумови для виходу на лотерейний ринок

Раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що "Приватбанк" має продати непрофільні активи, в тому числі і ряд об'єктів нерухомості, які знаходяться на балансі банку.