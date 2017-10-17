"ПриватБанк" почав розпродаж своїх активів
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"ПриватБанк" виставив на аукціон через держпідприємство "СЕТАМ" 17 об'єктів нерухомості на суму 50 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба OpenMarket.
Зазначається, що всі об'єкти знаходяться в Дніпрі. Аукціон відбудеться 3 листопада з 9:00 до 18:00. Об'єкти продажу - квартири.
"В результаті виграного тендеру планується виставлення ще ряду цікавих об'єктів банку", – зазначив гендиректор "СЕТАМ" Віктор Вишнів.
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Раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що "Приватбанк" має продати непрофільні активи, в тому числі і ряд об'єктів нерухомості, які знаходяться на балансі банку.
Джерело: 24 Канал
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