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"Привітали" дітей: Красногорівку розстріляли з "Градів"

10:32, сьогодні 63 Читать новость на русском

Бойовики у п’ятницю, 26 травня, обстріляли з "Градів" Красногорівку.

Про це у Facebook повідомив головний поліцейський Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"Бойовики розстріляли з "Градів" Красногорівку, район вул.Ломоносова – "привітали" дітей із закінченням учбового року", – написав він.

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Теги: Україна Фотоновини Війна на Донбасі АТО
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