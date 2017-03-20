Москва приховає прізвища українських політиків, які їздять в окупований Крим

Заступник голови комітету Держдуми у справах національностей Руслан Бальбек заявив, що Росія не розголошуватиме прізвища українських політиків, які відвідали анексований півострів, "заради їхньої ж безпеки".

Про повідомляє видання "РИА Новости".

Сьогодні на Україні в ранг державної політики зведено репресії за свободу слова, об'єктивне мислення, синім полум'ям горить ненависть київського уряду до населення Криму,

– вважає Бальбек.

Також він зазначив, що варто приховати прізвища українських делегатів, "щоб не допустити над ними розправи з боку фашистських молодчиків з національних батальйонів".

На думку російського чиновника, поїздка в анексований Крим "може стати для українського політика самогубством в прямому сенсі слова".

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Раніше у неділю російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що, окрім європейських політиків до окупованого Криму вперше з візитом прибули й українські політики.



Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов запропонував ввести санкції проти українських можновладців, якщо інформація про візит їхній на територію анексованого Росією Криму підтвердиться.