Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – представник президента в Верховній Раді Артур Герасимов.

Про припинення блокади

– Блокада може бути припинена за 3 умов: повне припинення вогню, відведення важкої техніки і повне повернення підприємств в українську юрисдикцію.

Про різницю між офіційною блокадою і активістською

Я з цим не погоджусь і базовий принцип, який ми повинні проговорити – треба чітко відрізняти блокаду і рішення РНБО.

– Коли ми говоримо про рішення РНБО, то воно стало відповіддю на одну просту річ – на те, що підприємства на окупованій території були по-простому сказати "віджаті" бойовиками і далі була чітка вимога, що "Тепер, шановні колеги, ви повинні гроші платити, нам, терористам!"

Про зброю у блокадників

– Просто виникає багато питань. Наприклад, для мене досі лишається загадкою, звідки у блокадників зброя. Особливо – бойові гранати, які в них вилучили. Наскільки я знаю, в Україні неможливо офіційно зареєструвати гранати, як і в більшості країн світу. Тому тут вже щось не клеїться.

Я вважаю, що це була спланована акція, але час покаже, чи вона була спонтанна, самостійна, чи все ж спланована з нашим ворогом. І ворог в нас один, бо внутрішніх ворогів немає. Можливо, ця фраза вже тепер звучить дуже непереконливо, але нас всіх, навіть політичних опонентів, об'єднує Україна.

Про коаліцію у парламенті

Згідно з моєю інформацією, у нас юридично коаліція повністю існує. Де 226 підписів: я відповів те, що я вам відповів. Згідно з моєю інформацією, у нас повністю юридично коаліція існує.

– Якщо говорити по-простому – шашечки чи їхати. Так от для мене наявність коаліції – це ефективна робота парламенту. Буква закону прописує коаліцію в той момент, коли ми обираємо за прем’єр-міністра.

Про аудитора НАБУ

– Немає ніякого скандалу. Одна сторона просто хотіла очорнити кандидати, це ті люди, які блокували сьогодні трибуну парламенту. Було висунуто парламентом дві кандидатури, вони обидва дуже достойні і я жодного негативного слова не сказав про кандидата, якого представила не наша фракція.

Про заборону подвійно громадянства

– Це не зовсім заборона. Суть закону в тому, якщо людина добровільно отримала громадянство іншої держави, це означає, що він добровільно відмовляється від українського. Це буде регулюватись 4 статтею Конституції. І ми будемо працювати зі всіма фракціями, щоб цей закон в першу чергу стосувався чиновників.