Про блокаду торгівлі з окупантом поговорили у НАТО

Заяву щодо блокади торгівлі з окупантами на Донбасі зробили і в НАТО. Там, традиційно, висловили стурбованість ситуацією.

Про це поговорили під час засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє прес-служба МЗС України.

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Крім того, у НАТО наголосили на якнайшвидшому вирішенні протиріч торгівлі "в рамках закону".

Нагадаємо, раніше зі схожими заявами про невідкладність вирішення цієї проблеми виступили в США та Євросоюзі. Активісти, що організували блокаду, наголошують: проблеми про нестачу вугілля для України створені штучно.