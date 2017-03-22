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Про будні бійців на передовій: репортаж з зони АТО

22:05, сьогодні 213 Читать новость на русском

Як живуть бійці на лінії зіткнення, поблизу окупованої Горлівки.

Боєць із позивним Корсар допомагає розвантажувати КамАЗ із продуктами. Каже, завозити їх сюди не важко – вантажівці багнюка не завада. Хлопець не втрачає оптимізму попри те, що два тижні тому всі його речі і документи згоріли вщент. В бліндаж прилетіла міна.

Кухар Артем каже, що гігієною і на фронті нехтувати не можна. Меню у вояків зовсім не аскетичне. На перше – справжній український борщ.Окрім гарячих страв, фронтовий стіл вже накритий холодними закусками.

Боєць із промовистим позивним Док і дійсно військовий медик. Чоловік показав нам свій підземний медпункт. Особливий привід для гордості – місце, де бійці можуть помитися.

Воду розігрівають – на буржуйці. При чому гаряча вода є завжди, якщо раптом знадобиться в медичних цілях. В середині медпункту все зразково облаштовано – ліжка для пацієнтів та меблі, зроблені з підручних матеріалів. Док каже, поранених останнім часом на щастя мало, але роботи все одно достатньо.

А ще медик просто на позиціях проводить інструктажі з тактичної медицини. Аби в разі чого кожен боєць зміг допомогти собі, або своїм побратимам. Бо допомога професіоналів не завжди доступна.

Читайте також: Як живеться український бійцям за 100 метрів від ворога: репортаж з передової

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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