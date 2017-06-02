Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Про свою відставку

– Я чітко знаю свій ресурс. Але не можу казати точно, з точною датою. Але більше, ніж на півтори року, вистачить.

Про конфлікт НАБУ й ГПУ

Просто є група активістів НАБУ, які розцінюють правові відносини як своєрідну війну. А активіст – це не громадський діяч, активіст – це просто той, хто активно щось робить. От саме ці активісти і розглядають певні взаємодії як яку-небудь війну.

– Хоча скільки разів ми з НАБУ спільно проводили операції? Цього чомусь ніхто не згадує. Проти мене також була заява в НАБУ. Не маю нічого проти. Я просто не ворог НАБУ. Аби тільки все по закону.

Про судову реформу

– Судова реформа триває вже півроку і я доклав максимум зусиль для її реалізації. Але неможливо народити дитину за 2 місяці. Бо вона народиться нездоровою. Ще 3 роки чекати на завершення реформи.

Ми фактично не маємо суддів. Йде повна перекваліфікація. В нас 5 суддів на санкції й 6 на розгляд справ по суті – це навантаження 400-500 справ на одного суддю. Це колосальне навантаження на кожного діючого суддю.

– Нам потрібно всередині системи створити, знизу-вверх, створити Спеціалізовану палату у питання корупції категорії А. І, підкреслюю, з-поміж нових суддів, перевірених. Цей законопроект вже зареєстровано. Це дасть можливість хоча у столиці за півроку створити палату, якій би довіряло суспільство.

– Ми створили раду прокурорів, яку обирали на конференціях усі працівники. Ми створили спеціальну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію. Відтак, сталінська модель, коли начальник міг сказати "я сказав посади – інакше я тебе зніму" більше не діє. Сталінська прокуратура вмерла".

Про ДБР

– Я б дуже хотів, щоб ДБР створили цього року. Щоб від мене пішло все слідство. Щоб більше ніколи нікого не водили прокуратурою на 2-метровому ланцюгу, як мене.

– І з одного боку стоїть слідчий, який явно порушує закон. А з іншого боку – наглядаючий за законністю прокурор. І обидва, сидячи під одним начальством, говорять, мовляв, все нормально. А хто буде головою ДБПР? Не мені вирішувати.

Про справу Януковича

Я не можу спрогнозувати, коли щось стане ясно, це рішення суду. Моя робота інша: довести правоту сторони державного звинувачення.

– Як можна побачити, сторона захисту Януковича отримує повну підтримку у своїх об’єктивних проханнях. Треба дотримуватися гуманності в будь-якому суді. Сподіваюся, цей суд і надалі відбуватиметься у відкритому для всіх форматі. На відміну від тих судилищ, які вчиняли наді мною, Тимошенко та іншими опонентами тої влади, я гарантую, що в Януковича є всі права

– Я не можу спрогнозувати, коли будуть попередні рішення у справі Януковича. Звичайно, я хотів би, щоб перші рішення з’явилися якнайшвидше, але це залежить виключно від сторін судового процесу. Моє завдання – знайти докази, сформувати підозру, підготувати обвинувальний акт і на судовому процесі об’єктивно підтримувати сторону державного звинувачення.

Конфіскація коштів Януковича

– Слідство встановило й це зафіксовано судом. За часів Януковича було створено близько 500 фірм, які виводили кошти з України. Вони їх виводили в район Сінгапуру, Гонконгу, де заплутували сліди. далі ці потоки йшли на Кіпр і Латвію. А звідти маловідомі офшорні компанії купували облігації державної внутрішньої позики під 9% річних у валюті.

500 спеціально створених фірм за часів Януковича виводили кошти в район Сінгапуру й Кіпру: https://t.co/XggDegv7NR pic.twitter.com/x2htYufAMw — 24 канал (@24tvua) 1 червня 2017 р.

Кількість таких облігацій – 1,5 мільярда доларів. Облігації, які зберігалися в "Ощадбанку" й інших банках, нараховували процент. І поступово вартість облігацій плюс відсотки накопичувалася в грошовому вимірі. Купивши ці облігації на 1 мільярд, через рік-два-три ви отримуєте 1 мільярд плюс відсотки в грошовому вигляді.

– На рахунках в державному ощадбанку, на момент арешту Януковича в 2015 році, знаходилися на рахунках живі кошти – це 1 мільярд 100 мільйонів у грошовому еквіваленті.

Про Клюєва і Горбатюка

– Потрібно питати самого Горбатюка і всіх активістів, які його так люблять. Я просто не розумію: це треба було 3 роки чекати Луценка, щоб провести обшук помешкання Клюєва? З іншого боку – він користується серйозною громадською підтримкою. Тож я не хочу відправляти його в ряди активістів, щоби він жалівся, що йому так щось не дали. Я надав йому всі умови для праці.

– Ми зробили просто. Горбатюк принципово не хоче діяти по закону. Він вважає, що закон про заочне засудження – неякісний. Я ж вважаю, що прокурор повинен виконувати закони, а не оцінювати їх якість. Це депутатом потрібно бути, щоб оцінювати й міняти. Але я не можу змусити його діяти по закону.

– Тому з його департаменту виділили ще одне управління, яке і направило в суд усіх, кого я перерахував: Арбузова, Азарова, Ставицького, Клименка, Курченко та інших. Зайва боротьба з активістами лише відбере час, необхідний для ефективної роботи.

Про другий термін Порошенка

– У вільний від роботи час я спілкуюсь з Президентом не лише про роботу, а й маю привілеї висловлювати те, що я справді думаю, хай навіть президент не з усім згоден. Понад те, я гадаю, що саме так і має чинити людина, яка переживає як про державу, так і про свого друга. А я вважаю Порошенка своїм другом. Бо ми робимо одну й ту саму роботу.

– Я не думаю, що маю право говорити про другий термін. Але я зроблю все, щоб його перший термін був ефективним. Я працюю не на Президента, а на посаді Генпрокурора. Люди не розрізняють нас, як окремих зірок. Люди нас сприймають як команду, тому помилка одного сприймається як помилка всіх.

Травень став місяцем перемогою для України: ми отримали безвіз, ми провели найбільшу в Європі спецконфіскацію, перемога над "Газпромом", закінчена асоціація з ЄС. І на підставі цього має вирішуватись доцільність другого терміну.

Про суспільно та нову політичну силу

– Ми роз'єднані. Солдат лежить в окопі й думає, за що і чому я захищаю цю владу в таких умовах. А от високопоставлена особа лягає в ліжко спати й думає, чи довго мені ще тут спати, а не тікати за кордон від реваншу. Мовляв, силовики воюють за країни, а влада сама по собі будує якусь іншу модель країни. А всі, хто сьогодні воює за Україну, мають об'єднатися.

– Механічне об'єднання ББП і "Народного фронту" нічого не дасть. На одну партію стане менше й що з того. Я гадаю, що потрібно створити центристську політичну силу, яка робить конкретні справи. Бо найбільша в Україні інфляція - це інфляція слів. І ця сила має показати, що вони зробили, а потім робити далі. Це можуть бути депутати різних партій.