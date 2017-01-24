Про фармацевтичну мафію в Україні – дивіться у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – виконувач обовязків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун

"Ми готові вже щось робити, а не тільки писати концепцію і говорити про стратегію", – заявляла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в серпні 2016 року, буквально через кілька днів після свого призначення. Після семи місяців роботи керівництво відомства виявилося в центрі підвищеної уваги політикуму і громадськості.

Що стало причиною нападок і невдоволення медичного середовища, а також про досягнення, закупівлі ліків, про фармацевтичну мафії і про те, коли ж глава Міністерства охорони здоров'я втратить приставку "виконувач обовязків", Уляна Супрун розповість з перших вуст в прямому ефірі першої в новому році програми "Лівий берег з Сонею Кошкіній" 24 січня о 22.00 на "24 каналі".