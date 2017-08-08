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Про перебіг та умови завершення АТО, – командир легіону Мамука Мамулашвілі

22:10, сьогодні 523 Читать новость на русском

Про російсько-українську війну, її схожість із подіями в Грузії та дату закінчення АТО – в інтерв’ю 24 Каналу розповів засновник і командир "Грузинського національного Легіону" Мамука Мамулашвілі.

Про склад та мету "Грузинського національного легіону"

– Ми сьогодні перебуваємо там, де повинні знаходитись. Ми за український народ та представляємо грузин, а не грузинську владу. Тому ми знаходимось там, де потрібно українському народу.

Відсотків 70 в легіоні – громадяни Грузії. Спочатку військове угрупування було створене виключно з грузин, потім до нас приєднались люди різних національностей. Наразі "Грузинський легіон" – інтернаціональне угрупування, що належить до складу Збройних Сил України. Сюди входять американці, німці, азербайджанець, вірменин, молдавани тощо. Ці люди знають, за що боротись сьогодні та проти кого воювати. Це маленька модель угрупування, що бореться проти агресора.

– Нашою метою не було отримання громадянства України. Наскільки мені відомо, жоден військовий "Грузинського легіону" не виявляв такого бажання та всі залишились громадянами своїх країн.

Щодо схожості подій в Грузії та Україні

– Ці війни дуже схожі. Росія використовує ті ж методи, якими користувалась після розпаду Радянського Союзу. В РФ намагаються відновити СССР під іншим форматом.

Україна повинна використовувати досвід інших окупованих держав. Тієї ж самої Грузії. Регіони стають так званим "плацдармом" для подальшого повномасштабного вторгнення в країну. В жодному разі заморожувати конфлікт не варто. Ми бачили, до чого це призвело в Грузії, коли почали створювати військові бази, з яких відбулось вторгнення в країну.

Що потрібно для закінчення АТО

– В першу чергу, потрібна політична воля, щоб завершити цю війну. І, звісно, треба докладати більше зусиль. Сьогодні ми повністю готові і до наступальних операцій. Думаю, Україна в силах відвоювати Донбас найближчим часом. Для цього потрібні серйозні політичні рішення. Завершення війни на сході України – справа і політичної еліти України.

Що стосується Міноборони, думаю, що це одна із галузей, що розвивається. Як приклад, українська форма для військових є чи не найкращою з усіх, які мені доводилося вдягати. Міністерство оборони динамічно розвивається, та все ж повільно. Є прогрес, є мотивація, звісно, досі багато чого бракує, але українська армія зараз уже на зовсім новому етапі.

– Я думаю, що завершитись АТО може дуже швидко і в найближчому майбутньому. Наскільки мені відомо, у 2017 році Україна отримає летальну зброю від США. Це буде переломним моментом у війні і завершить збройний конфлікт.

Ставлення до Міхеїла Саакашвілі

– Я не берусь оцінювати його роботу в Україні. Ми не стежили за всіма новинами, бо захищали державу. В Грузії за час президентства Саакашвілі було проведено дієві реформи. Звісно, це позитивно відобразилось на країні.

Теги: АТО Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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