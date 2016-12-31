Про повернення полонених треба говорити з Москвою, а не з Ігорьком чи Сашою, – Геращенко

Представник України в тристоронньої контактній групі, заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко переконана – розмовляти про звільнення полонених українців треба з Кремлем, оскільки ватажки бойовиків на Донбасі є простими маріонетками.

Про це Геращенко заявила в інтерв'ю на "5 каналі", повідомляє прес-служба партії "Блок Петра Порошенка-Солідарність".

Ми знаємо, що ці ватажки поставлені Кремлем. Тому Україна стоїть тут на чітких позиціях – говорити потрібно в присутності європейських партнерів, ОБСЄ, з країною, яка розв'язала конфлікт на Донбасі і яка повинна вирішити, як звідти забратися. Тому, в цій ситуації питання заручників Москвою використовується, як козир, яким вона і намагається шантажувати Україну і світ, вимагаючи амністії. Рішення про те, кого звільнити, коли звільнити, як звільнити – приймають не Ігорьок і Саша, а приймає саме Москва,

– зазначила вона.

Геращенко додала, що в питаннях щодо заручників українська сторона готова до максимальних компромісів.

"Хочу нагадати, що українська влада пішла на безпрецедентний крок задля звільнення заручників. І цей крок отримав дуже високу оцінку серед наших європейських партнерів", – заявила заступниця Парубія.

До слова, у четвер, 29 грудня, українська сторона в односторонньому порядку передала бойовикам "ДНР" 15 осіб.