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Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким

Лівий берег з Сонею Кошкіною 02:10, сьогодні 48

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Коли почнеться суд над Насіровим

– Оголошення підозри не значить, що людина апріорі винна. Тільки після вироку суду. Детективи мені пообіцяли, що 2 місяців їм достатньо, щоб почати серйозне судове слідство. Інша річ, як ми бачили, ми лише за 4 дні змогли обрати запобіжний захід, хоча можна було б і за день це зробити. Але цей строк може бути продовженим через затягнення чи інші подібні ситуації. Тому цей строк може бути продовжений, але в рамках закону.

– Я вважаю, що в нас є достатньо доказів, щоб довести його вину. І ми будемо наполягати, щоб суд був відкритий. Справа Насірова є одним з елементів великої справи за підозрою нардепа Онищенка.

Можливість зливу у справі Насірова

– Я не вірю у випадковості. Детективи виконували свою роботу, і навіть пост Лещенка, який перший повідомив, що буде відбуватись затримання Насірова, нас ні до чого не спонукав. Але за цим фактом буде відбуватись перевірка в рамках слідства. Тобто хто перший написав і хто перший.

"Газова справа" Онищенка

– Детективи вважають, що слідство завершене. З того часу сторона захисту ознайомлюється з матеріалами провадження. Шкода, що за цей час і закінчиться строк тримання під вартою.

Роль Інтерполу у справі Онищенка

– Результату немає. І я не знаю чому. Вже 4 місяці як ми надіслали запит. А я не можу як прокурор просто взяти і подзвонити туди, щоб спитатись. Остання відповідь: в березні вони будуть розглядати цей запит

Чого очікувати від справи Охендовського

– Підозра Охендовському підписана особисто мною. Це моя відповідальність. Але це лише перший етап кримінального провадження стосовно особи. Слідство було продовжене мною до 14 квітня. Бо детективам не вистачає часу для збору усіх доказів.

– Слідство наразі триває, а все інше вже по його завершенні. На даний час пан Охендовський виконує всі покладені на нього судом обов’язки. Він з’являється до слідчих, де детективів, до прокурорів за першим викликом. Він навіть не переносить викликів у зв’язку з хворобою. Тому казати станом на сьогодні, що є ризики до його втечі, в нас правових підстав немає

"Амбарна книжка" регіоналів

– Якщо я не буду впевнений на 100% у доказовості вини певної особи, я все одно направлю провадження до суду, щоб там розбирались. Мене можуть критикувати за це, але оскільки ця справа показує всю гнилість системи, я буду діяти емоційно, але з врахуванням усіх норм права.

Проблема з судами

– Ми не звинувачуємо суди у розвалюванні справ. Розумієте, коли країна перебуває у режимі реформ, а третина вакансій суддів незаповнені, і ми об'єктивно бачимо, що судді не справляються - ми розуміємо, що цей весь процес затягується.

– САП не впливає на суд, а ходить на засідання як сторона процесу. Я сподіваюсь, що судова реформа пройде. Але ми мусимо спершу створити Антикорупційний суд, і від цього відштовхуватись.

Щодо закидів про відвідування посольства США

– У нас є дійсно і ми цього ніколи не приховували, що маємо підтримку міжнародних партнерів у нашій роботі. В тому числі у нас є підтримка технологіями і у нас є періодичні зустрічі з компетентними органами інших держав, де ми обговорюємо ті чи інші питання спільної роботи. Але жодних відвідин посольства чи посольств, пов’язаних зі справою Насірова не було

Чаус у Молдові

– Як просуватиметься справа Чауса в Молдові? Ми не маємо впливу. Ми, на жаль, тільки спостерігачі, але все, що від нас залежить, всі документи ми надали.

– Його раптова поява передбачає два варіанти: або гроші скінчились або є план стати політичним біженцем. От наче другий варіант. Цікаво, чи буде він обґрунтовувати необхідність політичного притулку. Ми, в свою чергу, покажемо і ті банки, і неполітичний характер його звичайного корупційного злочину.

Щодо "плівок" Онищенка

– Є кримінальне провадження, де перевіряються ті данні, які оприлюднив Онищенко. Викликався нардеп Довгий. Ми це провадження закриємо, якщо Онищенко не дасть достатньо доказів, бо з тої розмови, яка була, нічого не дізналися, ми не почули відповідь на конкретні питання.

Теги: Затримання Насірова Роман Насіров "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів Розслідування Михайло Охендовський Кримінал Судді Корупція Олександр Онищенко "Компромат" Онищенка Соня Кошкіна Назар Холодницький Лівий берег з Сонею Кошкіною
Джерело: 24 Канал
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