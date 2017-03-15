Про що говорили Гройсман та Ердоган у Туреччині

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який перебуває з офіційним візитом в Туреччині, зустрівся з президентом Реджепом Ердоганом.

В ході бесіди, вони домовилися про підготовку угоди про вільну торгівлю і розвиток взаємин в оборонно-промисловому комплексі. Про це прем'єр-міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Особливо увагу глава Кабміну під час переговорів приділив питанню авіабудування і участі України в проекті створення турецького середньомагістрального літака.

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