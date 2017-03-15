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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Про що говорили Гройсман та Ердоган у Туреччині

01:14, сьогодні 328 Читать новость на русском
Гройсман і Ердоган
Гройсман і Ердоган / Соцмережі

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який перебуває з офіційним візитом в Туреччині, зустрівся з президентом Реджепом Ердоганом.

В ході бесіди, вони домовилися про підготовку угоди про вільну торгівлю і розвиток взаємин в оборонно-промисловому комплексі. Про це прем'єр-міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Особливо увагу глава Кабміну під час переговорів приділив питанню авіабудування і участі України в проекті створення турецького середньомагістрального літака.

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Теги: Україна Політика Володимир Гройсман Реджеп Ердоган авіація гроші Зона вільної торгівлі
Джерело: 24 Канал
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