Про що говорили на українському сніданку в Давосі

Попри демарш українських можновладців, український сніданок у Давосі таки відбувся. Головною темою стало майбутнє України в мінливому світі.

В дискусії взяли участь екс-прем'єр Британії Девід Кемерон і колишній глава міноборони США Роберт Гейс. А от головував на заході американський аналітик Фарід Захарія.

З українських же політиків були мер Києва Віталій Кличко, нардеп Сергій Лещенко й олігарх Олександр Ярославський.

Крім українського питання, учасники дискусії говорили і про новообраного президента США Дональда Трампа. Зокрема, про стосунки республіканця з Кремлем і Володимиром Путіним та їхні майбутні домовленості. Всі присутні на сніданку зійшлися на думці, що будь-які домовленості з росіянами – дурниця.

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Зазначимо, що після скандальних заяв українського олігарха Віктора Пінчука щодо здачі Путіну Криму, цей захід проігнорував президент Петро Порошенко і низка українських учасників форуму в Давосі.