Про що говорив Трамп на першій прес-конференції: Росія, скандал, компромат та погрози

Нісенітниця про яку не потрібно було писати. Так Дональд Трамп назвав скандальну доповідь про начебто його зв'язки з Росією і компромат Кремля на нього. Документ оприлюднила низка американських ЗМІ. Обраний президент різко розкритикував їх на прес-конференції у Нью-Йорку і пригрозив наслідками.

Жодних угод, позик чи інших справ з Росією. Дональд Трамп категорично заперечив на прес-конференції у Нью-Йорку будь-які зв'язки з Москвою. І наголошує, що Кремль не має на нього жодного компромату. Бо мовляв, коли виїжджає за кордон поводиться дуже обережно.

Коли я виїжджаю з країни, я кажу своїм охоронцям й іншим людям, які мене оточують, бути дуже обережними. Тому що у ваших готельних номерах можуть бути дуже маленькі камери. Ви ж не хочете потім потрапити у новини? Я тут не говорю лише про Росію. Я був у Росії кілька років тому на конкурсі міс вселена. Що справді хтось вірить у цю історію?,

– наголошує Дональд Трамп.

Про те що Кремль має компромат на Дональда Трампа напередодні повідомила низка провідних американських ЗМІ, зокрема CNN та сайт BuzzFeed. Журналісти цих агенцій спробували поставити майбутньому господарю білого дому запитання на прес-конференції, та він в агресивній формі не дав їм цього зробити. А BuzzFeed, який перший оприлюднив документ, пригрозив ще й наслідками.

За даними американських ЗМІ, копії скандальної доповіді розвідка США начебто передала самому Трампу, Бараку Обамі та іншим представникам політичної еліти. Документ опублікований з приміткою про те, що його дані неможливо підтвердити. І він нібито базується на свідченнях колишнього британського розвідника, якому довіряють спецслужби США. Один з найпікантніших моментів стосується начебто сексуальних розваг Дональда Трампа у Москві. І ФСБ має це все знято на відео, йдеться у документі.

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Крім того, у доповіді йдеться, що представники Трампа таємно зустрічались із росіянами. І начебто обіцяли добиватись зняття санкції з Москви. Там також розповідається, що саме росіяни стояли за зламом електронної пошти демократичної партії. У Кремлі існування компромату заперечують.

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