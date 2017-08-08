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Про що насправді говорили Тіллерсон і Лавров: думка експерта

14:27, сьогодні 1000 Читать новость на русском
Зустріч відбулася одразу після розширення США антиросійських санкцій
Зустріч відбулася одразу після розширення США антиросійських санкцій / УНІАН

Розмова Держсекретаря США Тіллерсона і міністра закордонних справ РФ Лаврова, вочевидь, стосувалася нещодавнього розширення антиросійських санкцій. Тіллерсон міг пояснювати, що це не ініціатива Білого дому, а Лавров міг пропонувати якийсь свій сценарій. Але всі бачать, що ставка Путіна на втручання у вибори президента США не зіграла.

Про це сайту "24" розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

За словами експерта, відповідь на ситуацію з антиросійськими санкціями дав прем'єр Медвєдєв в соціальних мережах, де він зазначив, що Росія розчарована тим, що Трамп віддав владу Конгресу.

Всі бачать, що ставка Путіна на втручання у вибори президента США не зіграла, і він не зміг отримати собі преференції. А ці зустрічі між представниками Білого дому і Кремля – ностальгія за очікуваннями. В Кремлі думали, що вони втрутяться у вибори, допоможуть одному з кандидатів виграти перегони, а той у відповідь допоможе їм. Але цього не відбулося,
– зауважує Давидюк.

Як наголошує політолог, при президентові Дональді Трампі парадигма влади в США дещо змінилася. Конгрес США зараз перехопив у президента естафету політичного лідерства.

"Сьогодні Конгрес більше задає політичний тон і в державі, і на зовнішній арені, ніж президент. Політичні еліти в США сильніші, ніж лідери. Інституції в момент загрози для країни беруть відповідальність на себе і виводять державу в потрібне русло. І санкції проти Росії цьому доказ", – зазначає експерт.

Водночас, як зауважує Микола Давидюк, Росія наразі в дуже невигідній позиції. Адже США, розширивши санкції, офіційно на міжнародному рівні поставили Росію в один ряд з Іраном і Північною Кореєю. Якщо раніше Росія себе бачила і позиціонувала як міжнародного лідера на рівні Німеччини і Франції, то зараз Москва в кінці списку – разом з Іраном, КНДР і Сирією.

В Кремлі шукатимуть вихід із ситуації. Трамп і Тіллерсон говорили, що антиросійські санкції введені проти їхньої волі. Але в той же час Конгрес їм задав інший тон. Тому Білий дім свої наміри не завжди може підкріпити законодавчими актами і конкретними політичними рішеннями,
– підкреслив Давидюк.

Нагадаємо, 6 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів зустріч з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, під час якої Лавров розповів про русофобів серед членів американського Конгресу. Рекс Тіллерсон зазначив, що Росія показала "деяку готовність", щоб вести переговори і шукати шляхи вирішення війни на Донбасі.

Теги: Новини України Новини політики Санкції Дональд Трамп Рекс Тіллерсон Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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