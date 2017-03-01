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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Про що Трамп говорив у конгресі: основні тези

08:26, сьогодні 107 Читать новость на русском
Виступ Дональда Трампа в Конгресі
Виступ Дональда Трампа в Конгресі / Getty Images

Чинний президент США Дональд Трамп, виступаючи у Конгресі, заявив, що найважливіші завдання його адміністрації – безпека, боротьба зі злочинністю та нові робочі місця.

Зокрема, американський президент укотре наголосив, що незабаром почнеться будівництво стіни на південних кордонах Сполучених Штатів, пише "Новое время".

Також американський лідер підкреслив, що Америка зробила багато помилок.

"Ми захищали інші країни, а наші кордони були відкритими", – зазначив Трамп.

За його словами, рівень життя середнього класу та робітників у країні погіршився, відтак країна відмовиться від Obamacare.

"Реформа надасть громадянам більш широкий вибір, скоротить витрати і поліпшить якість медичних послуг, необхідно знизити ціну на медичну страховку. І ми збираємося це зробити", – зауважив політик.

В Арізоні, за даними Трампа, вартість страховки зросла на 113%. Президент зазначив, що реформа Обами зазнала краху.

Читайте також: Трамп розповів, якою він хоче бачити армію США

Теги: Політика США Дональд Трамп
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