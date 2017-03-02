Про статус Донбасу та ситуацію в БПП, – дивіться у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною

Визначення правового статусу окупованих територій стало топ-темою для обговорення в українському політикумі останнім часом.

Один із законопроектів через Верховну Раду намагається провести "Самопоміч", про що в інтерв'ю недавно говорила віце-спікер Оксана Сироїд.

Ще одна ініціатива днями прозвучала від депутата БПП Мустафи Найєма.

Що пропонує молода формація політиків у питаннях Донбасу, а також про проблеми обміну полоненими, "фактор Савченко" в українській політиці, доктрині інформнебезпеки та ситуацію в БПП, фракцію якої у Верховній Раді фактично нікому очолити (на випадок відходу Ігоря Гриніва з політики), – про все це Мустафа Найєм розповість у прямому ефірі програми "Лівий берег із Сонею Кошкіною". Дивіться прямий ефір 2 березня на 24 Каналі о 22:00.