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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Про статус Донбасу та ситуацію в БПП, – дивіться у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною

18:17, сьогодні 127 Читать новость на русском
Лівий берег з Сонею Кошкіною
Лівий берег з Сонею Кошкіною / 24 Канал

Визначення правового статусу окупованих територій стало топ-темою для обговорення в українському політикумі останнім часом.

Один із законопроектів через Верховну Раду намагається провести "Самопоміч", про що в інтерв'ю недавно говорила віце-спікер Оксана Сироїд.

Ще одна ініціатива днями прозвучала від депутата БПП Мустафи Найєма.

Що пропонує молода формація політиків у питаннях Донбасу, а також про проблеми обміну полоненими, "фактор Савченко" в українській політиці, доктрині інформнебезпеки та ситуацію в БПП, фракцію якої у Верховній Раді фактично нікому очолити (на випадок відходу Ігоря Гриніва з політики), – про все це Мустафа Найєм розповість у прямому ефірі програми "Лівий берег із Сонею Кошкіною". Дивіться прямий ефір 2 березня на 24 Каналі о 22:00.

Теги: Україна Мустафа Найєм
Джерело: 24 Канал
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