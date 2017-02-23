Про українську модель на візку пишуть світові таблоїди

Про 23-річну українку Олександру Кутас, яка стала першою професійною моделлю з інвалідністю, написав британський таблоїд The Daily Mail.

Про це повідомляє Vidia.

У дитинстві Олександра страждала від дискримінації в різних сферах суспільного життя, а зараз вона стала головним обличчям дефіле і можна сміливо стверджувати – встановила нові правила гри в індустрії світової моди.

Я хочу, щоб діти з інвалідністю на моєму прикладі переконались і знали, що можна досягти поставленої мети, якщо вистачає бажання та пристрасті для цього,

– цитує британське видання Олександру.

При народжені дівчина отримала травму спинного мозку і ніколи не могла ходити. Але це не завадило їй здійснити власну мрію – потрапити на подіум.

Щоправда, перед тим українці довелося неодноразово зустрічатися із дискримінацією – в багатьох модельних агентствах їй вказували про фізичні недоліки та наполягали на тому, що ринок не готовий до такого експерименту.

Тим не менш, перша професійна фотосесія Олександри відбулась, коли їй виповнилось 18 років і зараз вона має новий орієнтир – мріє знятися для обкладинки Vogue.

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Красуня наголошує, що Україна, на превеликий жаль, не є доступною та комфортною державою для громадян з інвалідністю, які, буває, роками не можуть вийти із власних домівок.

Тож дівчина докладає чималих зусиль, аби змінити загальну ситуацію, зокрема у своєму рідному місті, працюючи на посаді радника міського голови з питань облаштування та покращення умов для людей з інвалідністю.