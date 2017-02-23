00:49
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 23:00: Доба в зоні АТО. Роковини трагічного маршу у Харкові
Випуск новин
23:51, 22 лютого
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Про українську модель на візку пишуть світові таблоїди

00:01, сьогодні 806 Читать новость на русском
Олександра Кутас - красуня на візку
Олександра Кутас - красуня на візку / Dailymail

Про 23-річну українку Олександру Кутас, яка стала першою професійною моделлю з інвалідністю, написав британський таблоїд The Daily Mail.

Про це повідомляє Vidia.

У дитинстві Олександра страждала від дискримінації в різних сферах суспільного життя, а зараз вона стала головним обличчям дефіле і можна сміливо стверджувати – встановила нові правила гри в індустрії світової моди.

Я хочу, щоб діти з інвалідністю на моєму прикладі переконались і знали, що можна досягти поставленої мети, якщо вистачає бажання та пристрасті для цього,
– цитує британське видання Олександру.

При народжені дівчина отримала травму спинного мозку і ніколи не могла ходити. Але це не завадило їй здійснити власну мрію – потрапити на подіум.

Щоправда, перед тим українці довелося неодноразово зустрічатися із дискримінацією – в багатьох модельних агентствах їй вказували про фізичні недоліки та наполягали на тому, що ринок не готовий до такого експерименту.

Тим не менш, перша професійна фотосесія Олександри відбулась, коли їй виповнилось 18 років і зараз вона має новий орієнтир – мріє знятися для обкладинки Vogue.

Читайте також: Українська ведуча знялась в елегантній фотосесії: опубліковані фото

Красуня наголошує, що Україна, на превеликий жаль, не є доступною та комфортною державою для громадян з інвалідністю, які, буває, роками не можуть вийти із власних домівок.

Тож дівчина докладає чималих зусиль, аби змінити загальну ситуацію, зокрема у своєму рідному місті, працюючи на посаді радника міського голови з питань облаштування та покращення умов для людей з інвалідністю.

Теги: Україна мода українці LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Украинцы не уважают горе россиян. Знаете, почему?
22 лютого, 22:15 Украинцы не уважают горе россиян. Знаете, почему?
Євгенія Мазур 2738
Головні новини 22 лютого: Марш Гідності, ще одна молода чиновниця, сенсаційна заява NASA
22 лютого, 22:13 Головні новини 22 лютого: Марш Гідності, ще одна молода чиновниця, сенсаційна заява NASA
835
Червоне світло для
22 лютого, 21:04 Червоне світло для "зеленої" енергетики: хто винен і що робити
Яніна Ткачук 892
Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
22 лютого, 20:01 Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
Настя Сукач 284
Екстрена прес-конференція NASA (відео)
22 лютого, 20:00 Екстрена прес-конференція NASA (відео)
4366
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук