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Про Війну. Без Табу. Частина четверта: "Русская весна"

17:14, сьогодні 148 Читать новость на русском
Про Війну. Без Табу!
Про Війну. Без Табу! / 24 Канал

У дні третіх роковин початку українсько-російської війни на Донбасі сайт "Без Табу" розповідає реальні історії жителів Донецької і Луганської областей, які одні з перших зустрілися з окупантами.

У четвертій частині спецпроекту "Про війну. Без Табу!" – історія мешканки Донецька Олени М., на очах якої розгорнулася театральна постановка "Русская весна".

Як "русскій мір" прийшов на Донбас; чому на проукраїнські мітинги в Києві не звертали уваги, хоча вони були значно масштабніші, ніж мітинги сепаратистів; як довелося бігти з Донецька і стати волонтеркою – дивіться в інтерв'ю.

Повну версію інтерв’ю читайте на сайті "Без Табу".

Третю частину проекту "Про війну. Без Табу: Система" дивіться тут.

Теги: Україна Новини Донецька АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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