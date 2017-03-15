Про Війну. Без Табу. Частина четверта: "Русская весна"

У дні третіх роковин початку українсько-російської війни на Донбасі сайт "Без Табу" розповідає реальні історії жителів Донецької і Луганської областей, які одні з перших зустрілися з окупантами.

У четвертій частині спецпроекту "Про війну. Без Табу!" – історія мешканки Донецька Олени М., на очах якої розгорнулася театральна постановка "Русская весна".

Як "русскій мір" прийшов на Донбас; чому на проукраїнські мітинги в Києві не звертали уваги, хоча вони були значно масштабніші, ніж мітинги сепаратистів; як довелося бігти з Донецька і стати волонтеркою – дивіться в інтерв'ю.

Повну версію інтерв’ю читайте на сайті "Без Табу".

Третю частину проекту "Про війну. Без Табу: Система" дивіться тут.