Про Війну. Без Табу. Частина друга: Окуповані

Три роки тому на Донбас прийшла "русская весна". Спецпроект "Без Табу" розповість пронизливі історії тих, хто піднявся на боротьбу з окупантами.

У другій частині спецпроекту "Про війну. Без Табу!" – історія донецького "айтішника" Дмитра В. Після окупації Донбасу він очолив групу розвідників, яка збирала дані для ЗСУ, фіксуючи пересування російських військ.

Росія полюбляє говорити, що "нас там нєт". Але Донецька і Луганська області – ті регіони, де, окрім прикордонників, фактично не було ніяких військових частин. І заявляти про те, що "повсталі шахтарі "навіджимали" гору техніки", не можна. І що ця техніка могла була захоплена, теж не скажеш. Адже її там просто не було.

З середини 2014 року через трасу Н21 – від кордону до Донецька – день і ніч йшли колони техніки. Є тисячі доказів, які перебувають у відкритому доступі, що жителі Донбасу спілкувалися з кадровими російськими військовими. Є неймовірна кількість історій про "заблукалі частин". Російські військові зробили десятки тисяч фотографій саме на території України. Як вони туди потрапили? Заблукали? Казки. Само собою, всі ці моменти є доказами військового вторгнення,

– розповів Дмитро.

Повну версію інтерв’ю читайте на сайті "Без Табу".

Першу частину проекту "Про війну. Без Табу: Кати" дивіться тут.