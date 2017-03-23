Про вплив на "Блок Петра Порошенка" та політичні амбіції, – дивіться у програмі "Лівий берег"

VIII скликання Верховної Ради для представника БПП Сергія Березенка стало дебютним, але, вочевидь, не останнім у кар'єрі.

Активний партійний функціонер стрімко набирає політичні бали: за десять років він просунувся з позиції депутата Київради до голови ДУСі (2014 рік), тепер – заступника голови президентської фракції.

Про впливовість Березенка говорять багато, але дуже мало – з перших вуст.

Про внутрішні процеси політикуму, реакцію БПП на найбільш резонансні події в країні, важливі голосування і життя парламенту – про все це в прямому ефірі програми "Лівий берег із Сонею Кошкіною" 23 березня о 22:00 на "24 каналі". Не пропустіть! Буде цікаво.

Після прямого ефіру дивіться традиційну рубрику "Постскриптум з Сонею Кошкіною".