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Проблема не в тому, що я махав прапором України, – російський студент про акцію в Москві

14:45, сьогодні 1898 Читать новость на русском
Захар Сарапулов
Захар Сарапулов / Фото надав агенції УНІАН Захар Сарапулов

Аспірант Московського державного університету Захар Сарапулов виступає за дружбу між Україною та Росією, оскільки, перш за все, в нашій країні живуть його родичі, однак саме через подорож українськими містами російські спецслужби зробили його екстремістом.

Про це він розповів у інтерв’ю журналісту агенції УНІАН Роману Цимбалюку.

"З цього прапору добре видно, що його зроблено вручну, буквально, зшито на колінах з підручних матеріалів. Я вирішив, що прапор України – це саме те, що викличе найбільшу увагу публіки. Сотні тисяч людей повинні побачити прапор України на мітингу, присвяченому "приєднанню" Криму. Я вважаю, що прапор України – це не екстремістський матеріал, це не нацистська свастика, це не прапор ІД", – наголошує Захар Сарапулов.

За його словами, якби він махав російським прапором, ніхто б нічого не помітив.

Проблема не в тому, що я махав прапором України. Україна – це незалежна держава, член ООН. Більш того, ця держава, у якої є з Росією дипломатичні відносини, тому прапор України не може бути екстремістським матеріалом, показ якого є правопорушенням або екстремізмом,
– зазначив аспірант МДУ.

Також росіянин підкреслив, правоохоронці та представники ФСБ зробили висновок, що він є екстремістом через його подорожі до України та Узбекистану.

"Справа в тому, що вони дивилися фотографії на моєму комп'ютері – дві мої сестри живуть у Житомирі, і я кілька разів їздив до них у гості, в тому числі, відвідував Одесу, Київ, Львів, відвідував культурні екскурсії. Коли вони бачили фотографії українських міст, то зробили висновок, що саме там мене "завербували". Взимку цього року я їздив зі своєю дівчиною в Узбекистан, щоб відвдати історичні центри: Самарканд, Бухару та Хіву. На це вони сказали: "у тебе є борода, ти їздив в Узбекистан, ти напевно моджахед, ми тебе розкрутимо за ісламізмом, ти сядеш як радикальний ісламіст", – стверджує тепер уже відомий протестувальник.

Крім того, Захар вважає, що наслідки протесту за допомогою українського прапора можуть мати для нього навіть летальний характер.

"Я вважаю, що в будь-якій ситуації слід висловлювати свою думку. Я вважаю, що я не висловив нічого екстремістського. Я за дружбу між Україною та Росією, у мене родичі живуть в Україні. Я люблю цей народ, як люблю і російський народ. У цій ситуації відрахування з університету – це найменша з бід, яка може зі мною статися. Я можу елементарно зникнути, і мене ніхто не побачить, саме тому я хочу привернути увагу ЗМІ до проблеми, щоб я не був нікому невідомою людиною, яка раптом кудись зникла", – заявив Сарапулов.

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Нагадаємо, 18 березня під час заходів з нагоди так званого "приєднання" Криму до Росії аспірант МДУ Захар Сарапулов розмахував прапором України. У результаті представники російських правоохоронних органів його затримали та побилои під час допиту.

За словами аспіранта МДУ, його акція не мала політичного характеру, а таким кроком він хотів привернути увагу до проблем свого гуртожитка: щури, таргани та клопи. Крім того, причиною заходу став протест проти витрат бюджетних коштів на фестиваль в той час, як у МДУ немає грошей на ремонт гуртожитків.

Вже 21 березня під час інтерв’ю із Захаром російські правоохоронці та співробітники ФСБ затримали українського журналіста Романа Цимбалюка.

Теги: Україна-Росія Україна Політика Новини Росії протести Москва
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