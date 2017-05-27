Продовження скандалу з порно-перепискою в Раді: журналісти заявили про шпигування

У п’ятницю, 26 травня, у Верховній Раді в ложі для преси з’явилися двоє "шпигунів". Пара бритоголових чоловіків прийшли туди наступного дня після скандалу довкола інтимної переписки депутата від партії "Наш край" Сергія Шахова з невідомою юною Діаною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив автор публікації з фото листування депутата Олександр Дубинський.

"Сьогодні в ложі преси Верховної Ради з'явилися два "тихаря", які намагаються відстежити, хто здав мені фотографії депутата провладної партії Шахова, що листується з коханкою", – написав він.

Читайте також: Депутат і міністр попалися на нецензурній переписці в Раді: опубліковані фото

Дубинський зазначив, що задля цього "дивні люди ведуть зйомку журналістів".

"Тихарі" на трибуні преси, я так розумію, це ще один доказ "нечуваної свободи слова", про яку нещодавно говорив президент", – додав журналіст.

Нагадаємо, журналіст Олександр Дубинський спіймав на камеру нардепа Сергія Шахова за порно-перепискою у Верховній Раді. Згодом Шахов дав пояснення цій події.