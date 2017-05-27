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Продовження скандалу з порно-перепискою в Раді: журналісти заявили про шпигування

09:10, сьогодні 2587 Читать новость на русском
За журналістами в Раді шпинують невідомі
За журналістами в Раді шпинують невідомі / Facebook

У п’ятницю, 26 травня, у Верховній Раді в ложі для преси з’явилися двоє "шпигунів". Пара бритоголових чоловіків прийшли туди наступного дня після скандалу довкола інтимної переписки депутата від партії "Наш край" Сергія Шахова з невідомою юною Діаною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив автор публікації з фото листування депутата Олександр Дубинський.

"Сьогодні в ложі преси Верховної Ради з'явилися два "тихаря", які намагаються відстежити, хто здав мені фотографії депутата провладної партії Шахова, що листується з коханкою", – написав він.

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Дубинський зазначив, що задля цього "дивні люди ведуть зйомку журналістів".

"Тихарі" на трибуні преси, я так розумію, це ще один доказ "нечуваної свободи слова", про яку нещодавно говорив президент", – додав журналіст.

Нагадаємо, журналіст Олександр Дубинський спіймав на камеру нардепа Сергія Шахова за порно-перепискою у Верховній Раді. Згодом Шахов дав пояснення цій події.

Теги: Україна Політика Верховна Рада журналісти Скандал
Джерело: 24 Канал
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