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Продукти, які омолоджують серце

12:29, сьогодні 1315 Читать новость на русском
Продукти бджільництва
Продукти бджільництва / Фото з відкритих джерел

Вживаючи їжу, яка є корисною для стрункого тіла, люди часто забувають про підтримку одного з найголовніших органів людського організму – серця.

Про це розповів журнал Cosmo.

Лікарі вважають, що найкращими продуктами для серця в людському організмі є їжа, багата на калій. Серед таких продуктів незаперечними лідерами є мед і перга, або будь-які інші продукти бджільництва. Також, дуже корисним є яблучний оцет, адже в цьому продукті, як і в двох попередніх, калій вже перероблений і тому він засвоюється в організмі набагато краще.

Також калієм багаті всі бобові (горох, квасоля і соя), картопля, капуста в свіжому і квашеному вигляді, банани, цитрусові, дині, кавуни. Калій також можна знайти в зелених листових овочах. Наприклад, в склянці морквяного фрешу міститься 0,8 г калію, при тому, що в добу для нормальної роботи серця потрібно 1,1-2 грами. Серед щоденного раціону варто виділити житній хліб, рис, гречану і пшеничну крупу.

Калію також багато в сухофруктах (лідирує курага) і в горіхах, – особливо в мигдальних і кедрових.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування
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