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Продукти, які покращують настрій

16:46, сьогодні 11347 Читать новость на русском
Бутерброд з авокадо
Бутерброд з авокадо / Zdorovie.com

Згідно з дослідженням American Journal of Public Health, фрукти та овочі здатні покращити наш настрій.

Шпинат

Шпинат містить фолієву кислоту, вітамін В, який впливає на ту частину мозку, яка контролює настрій.

Цитрусові

Ці фрукти також багаті на вітамін В та фолієву кислоту.

Банан

Банан містить калій (покращує роботу мозку), вітамін B6 (підвищує рівень серотоніну, який має заспокійливі властивості) і триптофан (амінокислота, яка регулює настрій).

Ягоди

Ягоди здатні підвищити рівень глюкози, що найчастіше зменшує дратівливість.



Спаржа

Спаржа має у своєму складі серотонін, фолієву кислоту і ферменти, які розщеплюють алкоголь. Тому це ще чудовий засіб від похмілля.

Солодка картопля

Складні вуглеводи, на які багата солодка картопля, підвищують рівень серотоніну, який надає заспокійливу дію на організм.

Авокадо

Мікс вітамінів та калію підвищує рівень серотоніну і знижує кров'яний тиск, що допоможе залишатися спокійним цілий день.

Болгарський перець

Цей овоч містить вітамін С, що допоможе зупинити утворення гормону стресу – кортизолу. До слова, у жовтому перці цього вітаміну найбільше, за ним йдуть червоний, а потім зелений.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: ivona.bigmir.net
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