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Продюсерка Лободи анонсувала ще один концерт співачки в Одесі

18:31, сьогодні 437 Читать новость на русском
Світлана Лобода
Світлана Лобода / viva.ua

Продюсерка української співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна після зірваного концерту в Одесі анонсувала проведення ще одного.

Як відомо, 28 травня місцеві активісти не дали виступити Лободі з концертом в Одесі. Через протести організатори вирішили скасувати концерт Світлани Лободи. Тих, кого зірвали концерт, продюсерка назвала "шакалами" і анонсувала ще один концерт Лободи. Про це вона написала в своєму Instagram.

"Шакали проти левиці. Але Одеса, ми скоро повернемося! Вже готуємося до наступного концерту. Скоро дату повідомлю! І Ваня Дорн, впевнена, прорветься!", – йдеться у повідомленні.

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Інший подробиць щодо концерту в Одесі – наразі немає.

До свого повідомлення продюсерка прикріпила картинку зі словами російського журналіста Михайла Козирєва про те, що всі зриви концертів – "від ненависті".

Нагадаємо, ввечері, 28 травня в Одесі активісти розпочали мітинг біля нічного клубу "Ібіца" в Аркадії, де мав відбутися концерт співачки Світлани Лободи. Під час акції протест в натовп полетіли петарди, димові шашки, також застосували сльозогінний газ. Організаторам довелося скасувати концерт Лободи.

Сама ж Лобода не змогла спокійно покинути нічний клуб. Артистку вивезли морем на катері.

Активісти, які зірвали виступ Лободи, попередили, що готують "теплий прийом" Іванові Дорну, чий концерт мав би відбутися 9 червня. Згодом співак заявив, що концерт в Одесі скасували.

Теги: LifeStyle Культура Скандал Одеса Світлана Лобода Музика
Джерело: 24 Канал
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