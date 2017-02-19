Проект "Донбас" провалився взагалі, – російська журналістка

Оглядач "Ехо Москви" Юлія Латиніна пояснює, чому Донбас не вдалося перетворити у "гарячу точку".

Про це вона розповіла у ефірі радіостанції.

Тут проблема ще полягає в тому, що проект "Донбас" провалився взагалі та зовсім. Провалився не в сенсі створення "новоросії", а у сенсі створення Донбасу. Тому що, адже, що таке передбачалося, щоб був Донбас у крайньому випадку? Щоб це був такий сектор Газа,

– підкреслює росіянка.

Також Латиніна нагадала, що подібне вже траплялося у Південній Осетії, коли жителів маленького регіону позбавили всього, крім як можливості воювати проти грузинських "фашистів" і за це отримувати хоч якісь гроші, відтак вони почали воювати, хоча, більшість виїхала.

І, ось, в Донбасі передбачалося створити таку "гарячу точку", в якій, власне, мільйон з гаком, мільйон дорослих чоловіків , які... Що вони можуть робити, якщо у них немає жодної можливості заробляти на життя, окрім як воювати? Ну, звичайно, вони будуть завойовувати Україну,

– наголошує журналістка.

Щоправда, за її словами, реальність вийшла інакшою.

У реальності вийшло, що люди з Донбасу стали виїжджати і з Донецька, і з Луганська. Виїхало близько двох мільйонів осіб. А ті, хто там залишилися, вони воювати не хочуть. Тобто передбачалося перетворити Донбас в "Організацію звільнення Палестини", для жителів якої був би єдиний варіант – періодично влаштовувати якісь військові дії та рушати на Київ,

– зазначила оглядач.

Відтак, Латиніна, робить висновок, що весь проект накрився, тому що "не підпалюється".

Так, кричати-кричати, лаяти українських "фашистів", але це проблема, що, ось, з люмпена, який готовий грабувати і вбивати, ти ніколи не ситвориш справжнього ІДІЛ – повинні бути ще й ідейні,

– резюмує представниця ЗМІ.

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