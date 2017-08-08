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Проект "Українська пісня" оголосив імена фіналістів

12:40, сьогодні 243 Читать новость на русском
Проект
Проект "Українська пісня" / Фото з Facebook

26 серпня, до Дня незалежності України, 15 молодих виконавців виступлять на «Арені Львів» у грандіозному Національному телепроекті "Українська пісня".

До Дня незалежності України, 26 серпня, на "Арені Львів" відбудеться фінал масштабного Національного телепроекту "Українська пісня/Ukrainian Song Project".

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Того дня на одній сцені у грандіозному концерті-марафоні разом із найвідомішими українськими зірками Златою Огнєвіч, гуртами "Тартак", "Антитіла" та "Скрябін" виступлять молоді виконавці – фіналісти проекту з різних міст України.

Оргкомітет "Української пісні" отримав близько 300 заявок від представників нової генерації української музики.

З них було обрано 13 фіналістів – це виконавці та гурти з різних міст України, які працюють у різних музичних жанрах: "Шосте Чуття", Double Life, Юра Самовілов, Paulman, ARLETT, "Степ", Натоліч, Jazzforacat, San4ito/de Joker, LUKA, ХАС, VETA Kozakova, My Ree GROUP.

Ще двоє виконавців мають шанс потрапити у концертну програму 26 серпня шляхом голосування на сторінці проекту у Facebook. За це право до 15 серпня борються такі учасники: KOST.band, "Біла Вежа", "Колір", Shvets і Tasha Cruz.

Квитки на грандіозний концерт Національного телепроекту "Українська пісня 2017" 26 серпня на "Арені Львів" – тут.

Для бійців та ветеранів АТО вхід буде вільним: достатньо показати при вході Посвідчення учасника бойових дій.

Довідка: Національний телепроект "Українська пісня/Ukrainian Song Project" започатковано торік з метою пошуку, розповсюдження та промоції україномовної музики різних жанрів як в Україні, так і за кордоном. За словами організаторів, головне їхнє завдання – створення музичного проекту із новим українським обличчям. Проекту, який стане подією не лише для України, а й набуде міжнародного значення.

Теги: Новини України LifeStyle Музика
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