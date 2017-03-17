Профнепридатні, – Лорак кинулася критикувати український шоу-біз

Одіозна співачка Ані Лорак прокоментувала введення квот для українських пісень в радіоефірі.

За її словами, якість української музики дуже низька, а більшість артистів є "профнепридатними". Про це вона завила у інтерв’ю виданню "КП в Україні".

"Людей, які роблять якісну конкурентоспроможну музику українською мовою, яку було б не соромно слухати в будь-якій точці світу, не так вже й багато", – переконана вона.

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До того ж, співачка обурилася, що часто бачить концерти українських виконавців, про яких вона дуже мало чула.

На нашій сцені з'явилося багато просто профнепридатних, на мій погляд, артистів, що уявляють себе зірками. І публіка приходить їх слухати, адже штучно створений вакуум в потреби "хліба і видовищ" все одно треба чимось заповнювати,

– наголосила Лорак.

Нагадаємо, 8 листопада 2016 року набув чинності закон щодо частки пісень державною мовою в радіоефірі. Відповідно до закону, мовлення кожної телерадіокомпанії протягом доби на першому етапі має складатися не менше ніж на третину з українських пісень.