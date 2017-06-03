Прогноз погоди на 4 червня: по всій Україні буде дуже спекотно

Погода в неділю, 4 червня, буде сухою та сонячною по всій території України. Середня температура повітря +24...+26. Лише в східних областях буде прохолодніше – до +21.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у всіх областях України на Зелену неділю – збережеться суха та ясна погода.
У Києві опадів теж не прогнозують. Температура вночі +7…+9, вдень +22…+24. А з понеділка, 5 червня, в Києві можливі дощі з грозами.
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За словами синоптика Наталії Діденко, вночі ще збережеться досить низька температура +4…+9.
Прогноз погоди на неділю , 4 червня, у містах України:
Ужгород – вночі +11…+13, вдень +26…+28
Львів – вночі +7…+9, вдень +26…+28
Івано-Франківськ – вночі +7…+9, вдень +26…+28
Тернопіль – вночі +7…+9, вдень +26…+28
Чернівці – вночі +7…+9, вдень +26…+28
Хмельницький – вночі +7…+9, вдень +26…+28
Луцьк – вночі +6…+8, вдень +25…+27
Рівне – вночі +6…+8, вдень +24…+26
Житомир – вночі +6…+8, вдень +23…+25
Вінниця – вночі +7…+9, вдень +23…+25
Одеса – вночі +12…+14, вдень +23…+25
Миколаїв – вночі +11…+13, вдень +25…+27
Херсон – вночі +10…+12, вдень +24…+26
Сімферополь – вночі +12…+14, вдень +24…+26
Кропивницький – вночі +6…+8, вдень +23…+25
Черкаси – вночі +6…+8, вдень +22…+24
Чернігів – вночі +5…+7, вдень +20…+22
Суми – вночі +4…+6, вдень +18…+20
Полтава – вночі +5…+7, вдень +20…+22
Дніпро – вночі +6…+8, вдень +21…+23
Запоріжжя – вночі +7…+9, вдень +24…+26
Донецьк – вночі +6…+8, вдень +20…+22
Луганськ – вночі +5…+7, вдень +19…+21
Харків – вночі +5…+7, вдень +19…+21
Київ – вночі +7…+9, вдень +22…+24
Прогноз погоди в Україні на неділю, 4 червня