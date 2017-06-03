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Прогноз погоди на 4 червня: по всій Україні буде дуже спекотно

15:01, сьогодні 187 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 4 червня в Україні
Прогноз погоди на 4 червня в Україні / jenningswire

Погода в неділю, 4 червня, буде сухою та сонячною по всій території України. Середня температура повітря +24...+26. Лише в східних областях буде прохолодніше – до +21.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у всіх областях України на Зелену неділю – збережеться суха та ясна погода.

У Києві опадів теж не прогнозують. Температура вночі +7…+9, вдень +22…+24. А з понеділка, 5 червня, в Києві можливі дощі з грозами.

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За словами синоптика Наталії Діденко, вночі ще збережеться досить низька температура +4…+9.

Прогноз погоди на неділю , 4 червня, у містах України:

Ужгород – вночі +11…+13, вдень +26…+28

Львів – вночі +7…+9, вдень +26…+28

Івано-Франківськ – вночі +7…+9, вдень +26…+28

Тернопіль – вночі +7…+9, вдень +26…+28

Чернівці – вночі +7…+9, вдень +26…+28

Хмельницький – вночі +7…+9, вдень +26…+28

Луцьк – вночі +6…+8, вдень +25…+27

Рівне – вночі +6…+8, вдень +24…+26

Житомир – вночі +6…+8, вдень +23…+25

Вінниця – вночі +7…+9, вдень +23…+25

Одеса – вночі +12…+14, вдень +23…+25

Миколаїв – вночі +11…+13, вдень +25…+27

Херсон – вночі +10…+12, вдень +24…+26

Сімферополь – вночі +12…+14, вдень +24…+26

Кропивницький – вночі +6…+8, вдень +23…+25

Черкаси – вночі +6…+8, вдень +22…+24

Чернігів – вночі +5…+7, вдень +20…+22

Суми – вночі +4…+6, вдень +18…+20

Полтава – вночі +5…+7, вдень +20…+22

Дніпро – вночі +6…+8, вдень +21…+23

Запоріжжя – вночі +7…+9, вдень +24…+26

Донецьк – вночі +6…+8, вдень +20…+22

Луганськ – вночі +5…+7, вдень +19…+21

Харків – вночі +5…+7, вдень +19…+21

Київ – вночі +7…+9, вдень +22…+24

Прогноз погоди в Україні на неділю, 4 червня
Прогноз погоди в Україні на неділю, 4 червня

Теги: Україна Погода
Джерело: 24 Канал
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