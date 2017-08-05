Прогноз погоди на 6 серпня: частину України освіжать грози, решта регіонів потерпатиме від спеки

Погода 3 серпня в Україні залишатиметься спекотною, але на заході, півночі та у центральних областях, крім Полтавщини та Дніпропетровщини, очікуюються періодичні дощі з грозами.

Про це пише синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Загалом у неділю, 6 серпня, в більшості регіонів температура повітря коливатиметься вдень від +29 до +34 градусів тепла, місцями – до +34+37, на півдні – до +39 градусів.

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У Києві очікується до +30 градусів тепла. За словами Діденко, спека в Україні спаде аж після 13 серпня.

Прогноз погоди на неділю, 6 серпня, у містах України:

Ужгород – +31+33

Львів – +29+31

Івано-Франківськ – +28+30

Тернопіль – +28+30

Чернівці – +30+32

Хмельницький – +28+30

Луцьк – +28+30

Рівне – +28+30

Житомир – +29+31

Вінниця – +31+33

Одеса – +35+37

Миколаїв – +36+38

Херсон – +35+37

Сімферополь – +36+38

Кропивницький – +32+34

Черкаси – +31+33

Чернігів – +29+31

Суми – +28+30

Полтава – +31+33

Дніпро – +33+35

Запоріжжя – +36+38

Донецьк – +34+36

Луганськ – +34+36

Харків – +32+34

Київ – +28+30

Нагадаємо, аномальна спека панує в Україні вже кілька днів. Наразі відомо про двох загиблих, найвірогідніше через спеку: пенсіонерка померла у громадському транспорті у Луцьку, а у Львові серце чоловіка не витримало просто посеред вулиці.