Прогноз погоди на 6 серпня: частину України освіжать грози, решта регіонів потерпатиме від спеки

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Погода 3 серпня в Україні залишатиметься спекотною, але на заході, півночі та у центральних областях, крім Полтавщини та Дніпропетровщини, очікуюються періодичні дощі з грозами.
Про це пише синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Загалом у неділю, 6 серпня, в більшості регіонів температура повітря коливатиметься вдень від +29 до +34 градусів тепла, місцями – до +34+37, на півдні – до +39 градусів.
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У Києві очікується до +30 градусів тепла. За словами Діденко, спека в Україні спаде аж після 13 серпня.
Прогноз погоди на неділю, 6 серпня, у містах України:
Ужгород – +31+33
Львів – +29+31
Івано-Франківськ – +28+30
Тернопіль – +28+30
Чернівці – +30+32
Хмельницький – +28+30
Луцьк – +28+30
Рівне – +28+30
Житомир – +29+31
Вінниця – +31+33
Одеса – +35+37
Миколаїв – +36+38
Херсон – +35+37
Сімферополь – +36+38
Кропивницький – +32+34
Черкаси – +31+33
Чернігів – +29+31
Суми – +28+30
Полтава – +31+33
Дніпро – +33+35
Запоріжжя – +36+38
Донецьк – +34+36
Луганськ – +34+36
Харків – +32+34
Київ – +28+30
Нагадаємо, аномальна спека панує в Україні вже кілька днів. Наразі відомо про двох загиблих, найвірогідніше через спеку: пенсіонерка померла у громадському транспорті у Луцьку, а у Львові серце чоловіка не витримало просто посеред вулиці.