Прогноз погоди на 5 серпня: пекельна спека не відступає, але де-не-де буде дощ

Погода в Україні в суботу, 5 серпня, й далі зберігатиметься по-стравжньому літнью. У більшості областей України стовпчики термометрів стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +30, але у північно-східних областях пройдуть дощі.

Як інформує синоптик Наталка Діденко, неймовірна спека, яка вже майже тиждень панує на всій території України почне поступово спадати вже з неділі.

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Натомість у суботу у більшості областей України все ще варто чекати палючого сонця і температури +30+35.

За прогнозами синоптиків найближчої ночі грозові дощі ймовірні у західних областях.

Вдень 5 серпня дощів з грозами варто чекати у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.

Прогноз погоди на суботу, 5 серпня, у містах України:

Ужгород – +31+33

Львів – +30+32

Івано-Франківськ – +31+33

Тернопіль – +31+33

Чернівці – +34+36

Хмельницький – +31+33

Луцьк – +29+31

Рівне – +29+31

Житомир – +34+36

Вінниця – +34+36

Одеса – +34+36

Миколаїв – +36+38

Херсон – +35+37

Сімферополь – +35+37

Кропивницький – +35+37

Черкаси – +34+36

Чернігів – +30+32

Суми – +31+33

Полтава – +31+33

Дніпро – +35+37

Запоріжжя – +35+37

Донецьк – +35+37

Луганськ – +35+37

Харків – +34+36

Київ – +30+32

Прогноз погоди в Україні на суботу 5 серпня