Прогноз погоди на 5 серпня: пекельна спека не відступає, але де-не-де буде дощ

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Погода в Україні в суботу, 5 серпня, й далі зберігатиметься по-стравжньому літнью. У більшості областей України стовпчики термометрів стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +30, але у північно-східних областях пройдуть дощі.
Як інформує синоптик Наталка Діденко, неймовірна спека, яка вже майже тиждень панує на всій території України почне поступово спадати вже з неділі.
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Натомість у суботу у більшості областей України все ще варто чекати палючого сонця і температури +30+35.
За прогнозами синоптиків найближчої ночі грозові дощі ймовірні у західних областях.
Вдень 5 серпня дощів з грозами варто чекати у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.
Прогноз погоди на суботу, 5 серпня, у містах України:
Ужгород – +31+33
Львів – +30+32
Івано-Франківськ – +31+33
Тернопіль – +31+33
Чернівці – +34+36
Хмельницький – +31+33
Луцьк – +29+31
Рівне – +29+31
Житомир – +34+36
Вінниця – +34+36
Одеса – +34+36
Миколаїв – +36+38
Херсон – +35+37
Сімферополь – +35+37
Кропивницький – +35+37
Черкаси – +34+36
Чернігів – +30+32
Суми – +31+33
Полтава – +31+33
Дніпро – +35+37
Запоріжжя – +35+37
Донецьк – +35+37
Луганськ – +35+37
Харків – +34+36
Київ – +30+32
Прогноз погоди в Україні на суботу 5 серпня