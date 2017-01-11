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Прокремлівська кандидатка Ле Пен програє президентські вибори у Франції, – результати опитування

06:48, сьогодні 350 Читать новость на русском
Марін Ле Пен може залишитися без презмдентського крісла
Марін Ле Пен може залишитися без презмдентського крісла / Getty Images

Навіть якщо Марін Ле Пен вийде у другий тур президентських виборів у Франції, вона їх програє.

Такі результати опитування дослідницької групи IFOP, які наводить ТСН з посиланням на агентство Reuters.

Колишній прем'єр-міністр Франції правий центрист Фрасуа Фійон переможе лідера ультраправих Марін Ле Пен у другому турі виборів президента країни, який відбудеться в травні цього року.

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Опитування показує, що за Фійона проголосувало б 64% французьких виборців, тоді як за Ле Пен – всього 36%. Разом із тим, згідно з опитуванням, якби у другий тур вийшли Фійон і екс-міністр економіки Франції Еммануель Макрон, то перемогу здобув би останній. За екс-прем'єра проголосували б 48% виборців, а за Макрона – 52%.

У той же час, Марін Ле Пен в першому турі набрала б 26,5% голосів.

Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться в квітні-травні 2017 року. Опитування показують, що лідер ультраправих потрапляє в другий тур виборів.

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Опитування, похибка якого становить 1,3 відсотка, було проведене 3-5 січня і засноване на вибірці з 1860 осіб, зареєстрованих для голосування.

Теги: Політика Франція
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