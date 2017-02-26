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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD

Прокуратура Франції зацікавилися соратником подруги Путіна

09:30, сьогодні 300 Читать новость на русском
Марін Ле Пен
Марін Ле Пен / Getty Images

Напередодні у Франції прокуратура висунула попередні обвинувачення проти соратника кандидата в президенти країни Марін Ле Пен – бізнесмена Фредеріка Шатійон.

Як стверджує слідство, Шатійон надав партії незаконну позичку, передає BBC.

Зауважимо, що формально він лише очолював компанію, яка надавала PR-послуги партії Ле Пен "Національний фронт".

Партія кандидатки у президенти своєю чергою заперечує причетність до махінацій, а Марін Ле Пен назвала звинувачення політичними мотивованими.

Крім того, раніше найближчого помічника лідера "Національного фронту" Катерин Грізе було звинувачено в отриманні грошей в рамках іншого розслідування. Минулого тижня в штабі цієї ультраправої партії пройшов обшук у справі про витрачання коштів Європарламенту.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що прокуратура Франції відкрила зацікавилась іншим кандидатом у президенти – Франсуа Фійоном.

Теги: Політика Франція Розслідування
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