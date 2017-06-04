Прокуратура оскаржить рішення про звільнення мера-організатора сепаратистського референдуму

Прокуратура Харківської області буде оскаржувати рішення про звільнення екс-мера Стаханова (тепер Кадіївка) Юрія Борисова, якого звинувачували у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Про це повідомила прес-секретар Харківської прокуратури Віта Дубовик, пише "Українська правда".
"Прокуратура вважає, що на стадії досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для обвинувального вироку. Прокуратура подасть апеляцію на рішення суду, яким виправдано Стаханова, щойно отримає повне рішення суду", – заявила Віта Дубовик.
В прокуратурі зазначили, що поки було оголошено лише резолютивну частину рішення суду.
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Нагадаємо, затриманого мера Стаханова Юрія Борисова звинувачували у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. За даними правоохоронців, він був одним з організаторів так званого референдуму 11 травня щодо відокремлення Луганської області від України.
Борисов під час допиту розповідав, що "референдум ЛНР" відбувся у Стаханові за вказівкою голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова та тодішнього голови Луганської ОДА Володимира Пристюка.
Однак суд у діях Юрія Борисова не побачив ознак злочину і звільнив його.