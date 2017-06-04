21:30
4 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 19:00: Трагедія у Миколаєві. Охорона Осмаєва
Випуск новин
19:43, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прокуратура оскаржить рішення про звільнення мера-організатора сепаратистського референдуму

21:01, сьогодні 142 Читать новость на русском
Юрій Борисов
Юрій Борисов

Прокуратура Харківської області буде оскаржувати рішення про звільнення екс-мера Стаханова (тепер Кадіївка) Юрія Борисова, якого звинувачували у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомила прес-секретар Харківської прокуратури Віта Дубовик, пише "Українська правда".

"Прокуратура вважає, що на стадії досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для обвинувального вироку. Прокуратура подасть апеляцію на рішення суду, яким виправдано Стаханова, щойно отримає повне рішення суду", – заявила Віта Дубовик.

В прокуратурі зазначили, що поки було оголошено лише резолютивну частину рішення суду.

Читайте також: У ще одній області готували "народну республіку"

Нагадаємо, затриманого мера Стаханова Юрія Борисова звинувачували у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. За даними правоохоронців, він був одним з організаторів так званого референдуму 11 травня щодо відокремлення Луганської області від України.

Борисов під час допиту розповідав, що "референдум ЛНР" відбувся у Стаханові за вказівкою голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова та тодішнього голови Луганської ОДА Володимира Пристюка.

Однак суд у діях Юрія Борисова не побачив ознак злочину і звільнив його.

Теги: Україна ГПУ Харків
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найсмішніші меми тижня: конфуз Путіна та кінець для мінстець
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: конфуз Путіна та кінець для мінстець
1366
Хватит помогать Минобороны! Пусть слезают с иглы
сьогодні, 19:08 Хватит помогать Минобороны! Пусть слезают с иглы "искусственного кормления"
Юрий Касьянов 3664
За що Україні варто подякувати Путіну?
сьогодні, 16:10 За що Україні варто подякувати Путіну?
Блог Медіа 4776
На старт, увага, літо! Як цікаво провести час і набратися емоцій
сьогодні, 13:23 На старт, увага, літо! Як цікаво провести час і набратися емоцій
527
Пiдживи мозок. Книжки, що спонукають
сьогодні, 12:22 Пiдживи мозок. Книжки, що спонукають
Книги для гурманів 1004
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Ми тільки переносимо опорні пункти, – коментар Міноборони про "відвойовану" територію
 2 червня , 13:48
У Ryanair вирішили запустити раніше один із рейсів зі Львова
16 травня , 21:31
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
В Авдіївці проблеми з водопостачанням через обстріли бойовиків
 сьогодні , 11:35
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук