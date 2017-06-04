Прокуратура оскаржить рішення про звільнення мера-організатора сепаратистського референдуму

Прокуратура Харківської області буде оскаржувати рішення про звільнення екс-мера Стаханова (тепер Кадіївка) Юрія Борисова, якого звинувачували у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомила прес-секретар Харківської прокуратури Віта Дубовик, пише "Українська правда".

"Прокуратура вважає, що на стадії досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для обвинувального вироку. Прокуратура подасть апеляцію на рішення суду, яким виправдано Стаханова, щойно отримає повне рішення суду", – заявила Віта Дубовик.

В прокуратурі зазначили, що поки було оголошено лише резолютивну частину рішення суду.

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